B3TR (B3TR) -rahakkeen tiedot VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards. Virallinen verkkosivusto: https://vebetterdao.org/ Valkoinen paperi: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf Block Explorer: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/ Osta B3TR-rahaketta nyt!

B3TR (B3TR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu B3TR (B3TR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 235.20M $ 235.20M $ 235.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.09566 $ 0.09566 $ 0.09566 Lue lisää B3TR (B3TR) -rahakkeen hinnasta

B3TR (B3TR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset B3TR (B3TR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä B3TR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta B3TR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät B3TR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu B3TR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka B3TR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään B3TR (B3TR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita B3TR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan B3TR-rahakkeita MEXCistä nyt!

B3TR (B3TR) -rahakkeen hintahistoria B3TR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu B3TR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

B3TR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne B3TR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? B3TR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso B3TR-rahakkeen hintaennuste nyt!

