ASRR (ASRR) -rahakkeen tiedot Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Virallinen verkkosivusto: https://www.assisterr.ai/ Valkoinen paperi: https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ Osta ASRR-rahaketta nyt!

ASRR (ASRR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ASRR (ASRR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7999 $ 0.7999 $ 0.7999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 $ 0.07716786059791711 Nykyinen hinta: $ 0.0807 $ 0.0807 $ 0.0807 Lue lisää ASRR (ASRR) -rahakkeen hinnasta

ASRR (ASRR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ASRR (ASRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ASRR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASRR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ASRR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASRR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASRR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ASRR (ASRR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASRR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ASRR-rahakkeita MEXCistä nyt!

ASRR (ASRR) -rahakkeen hintahistoria ASRR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ASRR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ASRR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ASRR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASRR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ASRR-rahakkeen hintaennuste nyt!

