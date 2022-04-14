analoS (ANALOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu analoS (ANALOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

analoS (ANALOS) -rahakkeen tiedot Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward. Virallinen verkkosivusto: https://www.analos.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5 Osta ANALOS-rahaketta nyt!

analoS (ANALOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu analoS (ANALOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 356.06K $ 356.06K $ 356.06K Kokonaistarjonta: $ 99.98B $ 99.98B $ 99.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 82.08B $ 82.08B $ 82.08B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 433.72K $ 433.72K $ 433.72K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0023 $ 0.0023 $ 0.0023 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 Nykyinen hinta: $ 0.000004338 $ 0.000004338 $ 0.000004338 Lue lisää analoS (ANALOS) -rahakkeen hinnasta

analoS (ANALOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset analoS (ANALOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANALOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANALOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANALOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANALOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANALOS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään analoS (ANALOS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ANALOS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ANALOS-rahakkeita MEXCistä nyt!

analoS (ANALOS) -rahakkeen hintahistoria ANALOS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANALOS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANALOS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANALOS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANALOS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANALOS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!