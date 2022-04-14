AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AptosLaunch Token (ALT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen tiedot AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos. Virallinen verkkosivusto: https://aptoslaunch.io/ Valkoinen paperi: https://doc.aptoslaunch.io/ Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT Osta ALT-rahaketta nyt!

AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 281.90K $ 281.90K $ 281.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2385 $ 0.2385 $ 0.2385 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 Nykyinen hinta: $ 0.002819 $ 0.002819 $ 0.002819 Lue lisää AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen hinnasta

AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALT-rahakkeita MEXCistä nyt!

AptosLaunch Token (ALT) -rahakkeen hintahistoria ALT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALT-rahakkeen hintaennuste nyt!

