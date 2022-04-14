AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AIDOGE (AIDOGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tiedot

AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.

Virallinen verkkosivusto:
https://arbdoge.ai/
Valkoinen paperi:
https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b

AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 18.99M
Kokonaistarjonta:
$ 191,609.76T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 174,455.90T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 20.86M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000000115
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000001867404
Nykyinen hinta:
$ 0.00000000010888
AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AIDOGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIDOGE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AIDOGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIDOGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIDOGE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIDOGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen hintahistoria

AIDOGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

AIDOGE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AIDOGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIDOGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.