AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tiedot AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story. Virallinen verkkosivusto: https://arbdoge.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Osta AIDOGE-rahaketta nyt!

AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.99M $ 18.99M $ 18.99M Kokonaistarjonta: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T Kierrossa oleva tarjonta: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Nykyinen hinta: $ 0.00000000010888 $ 0.00000000010888 $ 0.00000000010888 Lue lisää AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen hinnasta

AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIDOGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIDOGE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIDOGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIDOGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIDOGE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIDOGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIDOGE-rahakkeita MEXCistä nyt!

AIDOGE (AIDOGE) -rahakkeen hintahistoria AIDOGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIDOGE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIDOGE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIDOGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIDOGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIDOGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

