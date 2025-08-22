Lisätietoja 4547-rahakkeesta

4547-rahakkeen hintatiedot

4547-rahakkeen virallinen verkkosivusto

4547-rahakkeen tokenomiikka

4547-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

4547-logo

4547 – hinta (4547)

Ei listattu

14547 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen 4547 (4547) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:28:11 (UTC+8)

4547 (4547) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-3.97%

-20.91%

-20.91%

4547 (4547) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 4547 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 4547-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 4547 on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -3.97% 24 tunnin aikana ja -20.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

4547 (4547) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

--
----

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,318.05
999,995,318.05 999,995,318.05

4547-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 4547-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999995318.05. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.36K.

4547 (4547) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 4547 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 4547 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana 4547 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana 4547 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.97%
30 päivää$ 0-29.90%
60 päivää$ 0+14.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on 4547 (4547)

4547 is a tribute to the enduring legacy and resilient spirit of Donald Trump, celebrating his journey from the 45th President and eyeing the potential return as the 47th. This token is built for supporters who believe in a comeback, embodying the energy, boldness, and unyielding vision associated with his campaigns. Featuring a bold eagle symbol alongside the classic red, white, and blue, 4547 aims to rally the community and spark a movement. Whether you’re a political enthusiast or just love the game of meme investing, 4547 offers a unique way to join the ride with every trade.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

4547 (4547) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

4547-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 4547 (4547) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 4547 (4547) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 4547-rahakkeelle.

Tarkista 4547-rahakkeen hintaennuste nyt!

4547 paikallisiin valuuttoihin

4547 (4547) -rahakkeen tokenomiikka

4547 (4547) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 4547-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”4547 (4547)”

Paljonko 4547 (4547) on arvoltaan tänään?
4547-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 4547-USD-parin nykyinen hinta?
4547 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 4547-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 4547 markkina-arvo on $ 23.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 4547-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
4547-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli 4547-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
4547 saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli 4547-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
4547-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 4547-rahakkeen treidausvolyymi?
4547-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 4547 tänä vuonna korkeammalle?
4547 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 4547-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:28:11 (UTC+8)

4547 (4547) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.