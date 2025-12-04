Reaaliaikainen 4444-hinta on tänään 0.00002241 USD. 4444-rahakkeiden markkina-arvo on 22,405 USD. Seuraa reaaliaikaisia 4444/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen 4444-hinta on tänään 0.00002241 USD. 4444-rahakkeiden markkina-arvo on 22,405 USD. Seuraa reaaliaikaisia 4444/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!
Reaaliaikainen 4444 (4444) -hinta on tänään $ 0.00002241, ja se on muuttunut 3.60 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen 4444-USD-muuntokurssi on $ 0.00002241 per 4444.
4444 on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 22,405, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B 4444. Viimeisen 24 tunnin aikana 4444-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0000211 (alin) ja $ 0.00002369 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.00016726, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.00001999.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, 4444 liikkui +0.04% viimeisen tunnin aikana ja -34.42% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.
4444 (4444) -rahakkeen markkinatiedot
$ 22.41K
$ 22.41K
--
--
$ 22.41K
$ 22.41K
1.00B
1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0
4444-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 4444-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.41K.
4444-rahakkeiden hintahistoria USD
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000211
$ 0.0000211
24 h:n matalin
$ 0.00002369
$ 0.00002369
24 h:n korkein
$ 0.0000211
$ 0.0000211
$ 0.00002369
$ 0.00002369
$ 0.00016726
$ 0.00016726
$ 0.00001999
$ 0.00001999
+0.04%
-3.60%
-34.42%
-34.42%
4444 (4444) -rahakkeen hintahistoria USD
Tämän päivän aikana 4444 – USD -hinta muuttui $ 0. Viimeisten 30 päivän aikana 4444 – USD -hinnan muutos oli $ 0. Viimeisten 60 päivän aikana 4444 – USD -hinnan muutos oli $ 0. Viimeisten 90 päivän aikana 4444 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
-3.60%
30 päivää
$ 0
--
60 päivää
$ 0
--
90 päivää
$ 0
--
4444-hintaennuste
4444 (4444) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 4444-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
4444 (4444) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)
Vuonna 2040 4444-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
MEXC-työkalut Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä. Haluatko tietää, mihin hintaan 4444 nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on 4444-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla 4444 Hintaennuste.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”4444”
Paljonko yksi 4444 on arvoltaan vuonna 2030?
Jos 4444-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista 4444-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Paljonko 4444 on arvoltaan tänään?
4444-rahakkeiden hinta on tänään $ 0.00002241. Tarkista hintahistoriaosiomme nähdäksesi historian tänään sekä 30, 60 ja 90 päivän päästä.
Onko 4444 edelleen hyvä sijoitus?
4444 on edelleen aktiivisesti treidattava kryptovaluutta, jolla on jatkuvaa markkinaosallistumista ja jonka ekosysteemin kehitystä jatketaan. Kryptoihin, kuten 4444-rahakkeisiin, sijoittaminen on kuitenkin luonnostaan epävakaata, ja sen tulisi olla linjassa henkilökohtaisen riskinsietokykysi kanssa. Tee aina riippumatonta tutkimusta (DYOR) ja ota huomioon markkinaolosuhteet ennen taloudellisten päätösten tekemistä ja sijoittamista.
Mikä on 4444-rahakkeiden päivittäinen treidausvolyymi?
4444-rahakkeita treidattiin -- edestä MEXCissä viimeisen 24 tunnin aikana.
Mikä on 4444-rahakkeiden nykyinen hinta?
4444-rahakkeiden live-hinta päivitetään reaaliajassa tärkeimpien pörssien (kuten MEXCin) maailmanlaajuisen treidausaktiivisuuden perusteella. Markkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti likviditeetin, treidausvolyymin ja yleisen mielialan muutosten vuoksi. Jos haluat nähdä uusimman 4444-hinnan haluamassasi valuutassa, saat lisätietoja vierailemalla täällä: 4444-hinta.
Mikä vaikuttaa 4444-rahakkeiden hintaan?
4444-hintaan vaikuttavat useat keskeiset tekijät, kuten markkinoiden yleinen mieliala, treidausvolyymi, tekniikan kehitys ja käyttäjien käyttöönottotrendit. Laajemmat makrotaloudelliset olosuhteet, kuten korkojen muutokset, likviditeettisyklit ja sääntelysignaalit, ovat myös tärkeässä roolissa hintakehityksessä.
Pysyäksesi ajan tasalla reaaliaikaisista markkinamuutoksista ja projektipäivityksistä, vieraile MEXC Newsissa lukemassa uusimmat analyysit ja kryptovaluuttanäkemykset.
Minkä rahakkeen treidausvolyymi on suurin MEXCissä?
Alla on MEXCin tällä hetkellä eniten treidatut rahakkeet 24 tunnin treidausvolyymin mukaan. Hinnat ja kehitys päivittyvät jatkuvasti reaaliaikaisten markkinatietojen perusteella.
Kuumin rahake
Hinta
Muutos
BTC
92,743.2
+0.38%
ETH
3,123.52
+1.20%
SOL
141.32
+0.23%
UCN
1,634.23
-0.02%
USDC
0.9997
+0.01%
Miten teen 4444-rahakkeiden stop loss- tai take profit -toimeksiannon MEXCissä?
MEXC tukee stop loss- ja take profit -toimeksiantoja, jotta voit hallita riskejä automaattisesti.
1. Siirry Spot- tai futuuritreidausosioon ja valitse 4444/USDT-pari.
2. Valitse toimeksiantotyyppivalikosta ”Stop limit” tai ”Kynnystoimeksianto”.
3. Aseta kynnyshintasi (taso, jolla toimeksianto aktivoituu) ja toteutushinta (hinta, jolla se täytetään).
4. Vahvista toimeksiannon tiedot ja lähetä se.
Stop loss -toimeksiantosi aktivoituu, jos 4444-rahakkeiden hinta liikkuu positiotasi vastaan, kun taas take profit -toimeksianto toteutuu automaattisesti, kun se saavuttaa tavoitellun voittotason.
Vieraile MEXC Spot -treidausoppaassa saadaksesi yksityiskohtaisia esimerkkejä ja opetusohjelmia.
Nouseeko 4444-rahakkeiden hinta tänä vuonna?
4444-hinta saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektin kehityksestä riippuen. Katso 4444 (4444) -rahakkeiden hintaennuste saadaksesi tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-12-04 03:33:59 (UTC+8)
