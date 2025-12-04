PörssiDEX+
Reaaliaikainen 4444-hinta on tänään 0.00002241 USD. 4444-rahakkeiden markkina-arvo on 22,405 USD. Seuraa reaaliaikaisia 4444/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen 4444-hinta on tänään 0.00002241 USD. 4444-rahakkeiden markkina-arvo on 22,405 USD. Seuraa reaaliaikaisia 4444/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja 4444-rahakkeesta

4444-rahakkeen hintatiedot

Mikä on 4444

4444-rahakkeen virallinen verkkosivusto

4444-rahakkeen tokenomiikka

4444-rahakkeen hintaennuste

4444 – hinta (4444)

14444 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-3.60%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen 4444 (4444) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-12-04 03:33:59 (UTC+8)

4444-hinta tänään

Reaaliaikainen 4444 (4444) -hinta on tänään $ 0.00002241, ja se on muuttunut 3.60 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen 4444-USD-muuntokurssi on $ 0.00002241 per 4444.

4444 on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 22,405, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B 4444. Viimeisen 24 tunnin aikana 4444-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0000211 (alin) ja $ 0.00002369 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.00016726, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.00001999.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, 4444 liikkui +0.04% viimeisen tunnin aikana ja -34.42% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

4444 (4444) -rahakkeen markkinatiedot

4444-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 4444-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.41K.

4444-rahakkeiden hintahistoria USD

+0.04%

-3.60%

-34.42%

-34.42%

4444 (4444) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 4444 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 4444 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana 4444 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana 4444 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.60%
30 päivää$ 0--
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

4444-hintaennuste

4444 (4444) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 4444-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
4444 (4444) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 4444-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan 4444 nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on 4444-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla 4444 Hintaennuste.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

4444 (4444) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”4444”

Paljonko yksi 4444 on arvoltaan vuonna 2030?
Jos 4444-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista 4444-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-12-04 03:33:59 (UTC+8)

4444 (4444) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
12-03 18:46:22Valuuttapolitiikka
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Alan päivitykset
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Alan päivitykset
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Alan päivitykset
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Alan päivitykset
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
12-01 22:37:50Alan päivitykset
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week

Tutustu tarkemmin 4444-rahakkeisiin

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.