Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Everlyn AI-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LYN kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Everlyn AI-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Everlyn AI-hintaennuste
$0.0945
-0.73%
USD
Todellinen
Ennuste
Everlyn AI-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Everlyn AI saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.0945 vuonna 2025.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Everlyn AI saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.099225 vuonna 2026.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan LYN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.104186 10.25% kasvuvauhdilla.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan LYN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.109395 15.76% kasvuvauhdilla.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LYN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.114865 ja kasvuvauhti 21.55%.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LYN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.120608 ja kasvuvauhti 27.63%.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Everlyn AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.196458.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Everlyn AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.320010.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.0945
    0.00%
  • 2026
    $ 0.099225
    5.00%
  • 2027
    $ 0.104186
    10.25%
  • 2028
    $ 0.109395
    15.76%
  • 2029
    $ 0.114865
    21.55%
  • 2030
    $ 0.120608
    27.63%
  • 2031
    $ 0.126639
    34.01%
  • 2032
    $ 0.132970
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.139619
    47.75%
  • 2034
    $ 0.146600
    55.13%
  • 2035
    $ 0.153930
    62.89%
  • 2036
    $ 0.161627
    71.03%
  • 2037
    $ 0.169708
    79.59%
  • 2038
    $ 0.178193
    88.56%
  • 2039
    $ 0.187103
    97.99%
  • 2040
    $ 0.196458
    107.89%
Lyhyen aikavälin Everlyn AI-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.0945
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.094512
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.094590
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.094888
    0.41%
Everlyn AI (LYN) -hintaennuste tänään

LYN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.0945. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LYN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.094512. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LYN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.094590. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Everlyn AI (LYN) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LYN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.094888. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Everlyn AI-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.0945
-0.73%

$ 24.16M
255.64M
$ 176.62K
--

LYN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0945. Sen 24 tunnin muutos on -0.73%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 176.62K.
Lisäksi LYN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 255.64M ja sen markkina-arvo on $ 24.16M.

Kuinka Everlyn AI (LYN) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa LYN-rahakkeita? Voit nyt ostaa LYN-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Everlyn AI-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan LYN-rahakkeita nyt

Historiallinen Everlyn AI-hinta

Viimeisimpien Everlyn AI-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Everlyn AI-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0945USD. Everlyn AI-rahakkeiden (LYN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 LYN, jolloin sen markkina-arvo on $24.16M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.08%
    $ -0.008300
    $ 0.1039
    $ 0.0927
  • 7 päivää
    -0.13%
    $ -0.015299
    $ 0.1309
    $ 0.0927
  • 30 päivää
    -0.28%
    $ -0.037899
    $ 0.1775
    $ 0.0927
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Everlyn AI-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.008300, mikä kuvastaa -0.08% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Everlyn AI-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.1309 ja alimmillaan $0.0927. Sen hinta on muuttunut -0.13%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee LYN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Everlyn AI-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.28%, joka heijastaa noin $-0.037899 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LYN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Everlyn AI-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko LYN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Everlyn AI-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LYN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Everlyn AI-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LYN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Everlyn AI-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LYN-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi LYN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Everlyn AI-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LYN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LYN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako LYN-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan LYN saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on LYN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Everlyn AI (LYN) -hintaennustetyökalun mukaan LYN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi LYN maksaa vuonna 2026?
1 Everlyn AI (LYN) -rahakkeen hinta tänään on $0.0945. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LYN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta LYN-rahakkeille vuonna 2027?
Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LYN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on LYN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Everlyn AI (LYN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on LYN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Everlyn AI (LYN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi LYN maksaa vuonna 2030?
1 Everlyn AI (LYN) -rahakkeen hinta tänään on $0.0945. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LYN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on LYN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LYN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.