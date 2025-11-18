Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Everlyn AI-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LYN kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta LYN-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Everlyn AI-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0945 $0.0945 $0.0945 -0.73% USD Todellinen Ennuste Everlyn AI-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Everlyn AI saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.0945 vuonna 2025. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Everlyn AI saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.099225 vuonna 2026. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LYN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.104186 10.25% kasvuvauhdilla. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LYN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.109395 15.76% kasvuvauhdilla. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LYN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.114865 ja kasvuvauhti 21.55%. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LYN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.120608 ja kasvuvauhti 27.63%. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Everlyn AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.196458. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Everlyn AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.320010. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.0945 0.00%

2026 $ 0.099225 5.00%

2027 $ 0.104186 10.25%

2028 $ 0.109395 15.76%

2029 $ 0.114865 21.55%

2030 $ 0.120608 27.63%

2031 $ 0.126639 34.01%

2032 $ 0.132970 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.139619 47.75%

2034 $ 0.146600 55.13%

2035 $ 0.153930 62.89%

2036 $ 0.161627 71.03%

2037 $ 0.169708 79.59%

2038 $ 0.178193 88.56%

2039 $ 0.187103 97.99%

2040 $ 0.196458 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Everlyn AI-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.0945 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.094512 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.094590 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.094888 0.41% Everlyn AI (LYN) -hintaennuste tänään LYN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.0945 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LYN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.094512 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LYN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.094590 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Everlyn AI (LYN) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LYN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.094888 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Everlyn AI-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0945$ 0.0945 $ 0.0945 Hintamuutos (24 h) -0.73% Markkina-arvo $ 24.16M$ 24.16M $ 24.16M Kierrossa oleva tarjonta 255.64M 255.64M 255.64M Volyymi (24 h) $ 176.62K$ 176.62K $ 176.62K Volyymi (24 h) -- LYN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0945. Sen 24 tunnin muutos on -0.73%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 176.62K. Lisäksi LYN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 255.64M ja sen markkina-arvo on $ 24.16M. Näytä LYN-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Everlyn AI (LYN) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa LYN-rahakkeita? Voit nyt ostaa LYN-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Everlyn AI-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan LYN-rahakkeita nyt

Historiallinen Everlyn AI-hinta Viimeisimpien Everlyn AI-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Everlyn AI-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0945USD. Everlyn AI-rahakkeiden (LYN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 LYN , jolloin sen markkina-arvo on $24.16M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.08% $ -0.008300 $ 0.1039 $ 0.0927

7 päivää -0.13% $ -0.015299 $ 0.1309 $ 0.0927

30 päivää -0.28% $ -0.037899 $ 0.1775 $ 0.0927 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Everlyn AI-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.008300 , mikä kuvastaa -0.08% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Everlyn AI-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.1309 ja alimmillaan $0.0927 . Sen hinta on muuttunut -0.13% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LYN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Everlyn AI-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.28% , joka heijastaa noin $-0.037899 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LYN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Everlyn AI-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko LYN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Everlyn AI-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LYN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Everlyn AI-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LYN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Everlyn AI-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LYN-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LYN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Everlyn AI-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LYN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LYN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LYN-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LYN saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LYN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Everlyn AI (LYN) -hintaennustetyökalun mukaan LYN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LYN maksaa vuonna 2026? 1 Everlyn AI (LYN) -rahakkeen hinta tänään on $0.0945 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LYN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LYN-rahakkeille vuonna 2027? Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LYN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LYN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Everlyn AI (LYN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LYN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Everlyn AI (LYN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LYN maksaa vuonna 2030? 1 Everlyn AI (LYN) -rahakkeen hinta tänään on $0.0945 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LYN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LYN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Everlyn AI (LYN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LYN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt