PHT Stablecoin (PHT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki PHT Stablecoin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PHT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta PHT-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi PHT Stablecoin-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.01693 $0.01693 $0.01693 0.00% USD Todellinen Ennuste PHT Stablecoin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella PHT Stablecoin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.01693 vuonna 2025. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella PHT Stablecoin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.017776 vuonna 2026. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PHT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.018665 10.25% kasvuvauhdilla. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PHT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.019598 15.76% kasvuvauhdilla. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PHT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.020578 ja kasvuvauhti 21.55%. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PHT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.021607 ja kasvuvauhti 27.63%. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 PHT Stablecoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.035196. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 PHT Stablecoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.057330. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.01693 0.00%

2026 $ 0.017776 5.00%

2027 $ 0.018665 10.25%

2028 $ 0.019598 15.76%

2029 $ 0.020578 21.55%

2030 $ 0.021607 27.63%

2031 $ 0.022687 34.01%

2032 $ 0.023822 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.025013 47.75%

2034 $ 0.026263 55.13%

2035 $ 0.027577 62.89%

2036 $ 0.028956 71.03%

2037 $ 0.030403 79.59%

2038 $ 0.031924 88.56%

2039 $ 0.033520 97.99%

2040 $ 0.035196 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin PHT Stablecoin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.01693 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.016932 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.016946 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.016999 0.41% PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste tänään PHT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.01693 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PHT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.016932 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PHT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.016946 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. PHT Stablecoin (PHT) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PHT-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.016999 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

PHT Stablecoin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.01693$ 0.01693 $ 0.01693 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volyymi (24 h) -- PHT-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.01693. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 6.96K. Lisäksi PHT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä PHT-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka PHT Stablecoin (PHT) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa PHT-rahakkeita? Voit nyt ostaa PHT-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan PHT Stablecoin-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan PHT-rahakkeita nyt

Historiallinen PHT Stablecoin-hinta Viimeisimpien PHT Stablecoin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan PHT Stablecoin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.01693USD. PHT Stablecoin-rahakkeiden (PHT) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 PHT , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0.000060 $ 0.01703 $ 0.01686

7 päivää 0.00% $ 0.000019 $ 0.01705 $ 0.01686

30 päivää -0.01% $ -0.000330 $ 0.01736 $ 0.01686 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana PHT Stablecoin-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000060 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana PHT Stablecoin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.01705 ja alimmillaan $0.01686 . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee PHT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana PHT Stablecoin-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.01% , joka heijastaa noin $-0.000330 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PHT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista PHT Stablecoin-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko PHT-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka PHT Stablecoin (PHT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? PHT Stablecoin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PHT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa PHT Stablecoin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PHT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa PHT Stablecoin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PHT-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi PHT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä PHT Stablecoin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PHT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PHT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako PHT-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan PHT saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on PHT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? PHT Stablecoin (PHT) -hintaennustetyökalun mukaan PHT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi PHT maksaa vuonna 2026? 1 PHT Stablecoin (PHT) -rahakkeen hinta tänään on $0.01693 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PHT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta PHT-rahakkeille vuonna 2027? PHT Stablecoin (PHT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PHT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on PHT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan PHT Stablecoin (PHT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on PHT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan PHT Stablecoin (PHT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi PHT maksaa vuonna 2030? 1 PHT Stablecoin (PHT) -rahakkeen hinta tänään on $0.01693 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PHT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on PHT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? PHT Stablecoin (PHT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PHT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt