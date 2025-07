اطلاعات Wecan (WECAN).

We tokenize data on a blockchain for auditability, time-stamping, rewards and secure sharing.

وب‌ سایت رسمی: https://wecangroup.ch/ وایت پیپر https://wecangroup.ch/wp-content/uploads/2023/09/WecanGroup-WhitePaper_version-1-4.pdf