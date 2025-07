اطلاعات Teritori (TORI).

Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features.

وب‌ سایت رسمی: https://teritori.com وایت پیپر https://teritori.gitbook.io/teritori-whitepaper/