اقتصاد توکنی SPX6969 (SPX6969)

اقتصاد توکنی SPX6969 (SPX6969)

با بینش‌ های کلیدی در مورد SPX6969 (SPX6969)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:54:35 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت SPX6969 (SPX6969)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت SPX6969 (SPX6969)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 470.84K
$ 470.84K$ 470.84K
کل عرضه:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 470.84K
$ 470.84K$ 470.84K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00302399
$ 0.00302399$ 0.00302399
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
$ 0$ 0
قیمت فعلی:
$ 0.00047079
$ 0.00047079$ 0.00047079

اطلاعات SPX6969 (SPX6969).

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

وب‌ سایت رسمی:
https://www.spx6969.com/

توکنومیکس SPX6969 (SPX6969): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی SPX6969 (SPX6969) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های SPX6969 که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های SPX6969 که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی SPX6969 را درک کردید، قیمت زنده توکن SPX6969 را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت SPX6969

می‌خواهید بدانید که SPX6969 به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت SPX6969 ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.