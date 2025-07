اطلاعات Shutter (SHU).

Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption.

وب‌ سایت رسمی: https://shutter.network وایت پیپر https://blog.shutter.network/introducing-shutter-network-combating-frontrunning-and-malicious-mev-using-threshold-cryptography/