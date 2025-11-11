اقتصاد توکنی Salute (SLT)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Salute (SLT)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Salute (SLT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Salute (SLT).
The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.
توکنومیکس Salute (SLT): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Salute (SLT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای SLT که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های SLT که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی SLT را درک کردید، قیمت زنده توکن SLT را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت SLT
میخواهید بدانید که SLT به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت SLT ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
