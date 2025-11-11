اقتصاد توکنی Nativ (NTV)
Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.
توکنومیکس Nativ (NTV): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Nativ (NTV) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای NTV که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های NTV که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی NTV را درک کردید، قیمت زنده توکن NTV را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت NTV
میخواهید بدانید که NTV به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت NTV ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
