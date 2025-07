اطلاعات Lockheed Martin Inu (LMI).

Lockheed Martin Inu (LMI) is a memecoin on Ethereum, distilling the essence of the military industrial complex into tiny internet coins filled with nuclear lovebombs and egirl psyops.

وب‌ سایت رسمی: https://lockheedmartininu.com/ وایت پیپر https://lockheedmartininu.com/