اقتصاد توکنی KEK (KEKE)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت KEK (KEKE)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت KEK (KEKE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات KEK (KEKE).
Introducing KEK, the ultimate crypto meme project that combines the power of the ancient Egyptian god Kek with the modern online meme culture. Drawing its inspiration from the popular Cult of Kek meme, which is widespread on platforms such as 4chan and Twitch, this project aims to harness the forces of memetic magic to leave an indelible mark on the crypto world. By joining the KEK community, you will be able to revel in the delightful humor of our memes while immersing yourself in a vibrant and ever-expanding ecosystem of like-minded individuals.
The KEK project boasts a transparent and sensible tokenomics structure, with no taxes imposed on $KEKE transactions. Out of the total supply of 77,777,777,777,777 $KEKE tokens, a whopping 92.3% are allocated to the liquidity pool, with the LP tokens burnt and contract renounced. The remaining 7.7% are held in a multi-sig wallet for future centralized exchange listings and liquidity pools. KEK, the crypto god, ensures that its followers prosper by maintaining a thriving economy in which the faithful are generously rewarded. Join us in building the grand Empire of KEK, as we embark on an exciting journey to revolutionize the meme society and establish its dominance across the crypto realm.
توکنومیکس KEK (KEKE): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی KEK (KEKE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای KEKE که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های KEKE که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی KEKE را درک کردید، قیمت زنده توکن KEKE را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت KEKE
میخواهید بدانید که KEKE به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت KEKE ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
