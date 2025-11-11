اقتصاد توکنی Fishwheel (FSHWHL)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Fishwheel (FSHWHL)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Fishwheel (FSHWHL)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Fishwheel (FSHWHL).
FishWheel ($FISHWHEEL) is a playful yet symbolic memecoin born on Token Mill, the innovative launchpad from Trader Joe, originally on Avalanche and now making waves on Solana. Inspired by the image of a fish inside a wheel, the token embodies the flywheel effect at the heart of Token Mill’s design: gathering fees and reinvesting them to fuel growth. As the flagship coin of Token Mill’s Solana expansion, FishWheel represents both community fun and the perpetual cycle of value creation. More than just a meme, it’s a quirky emblem of the platform’s mission to spin fees into opportunity, with a fish forever powering the wheel of progress.
توکنومیکس Fishwheel (FSHWHL): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Fishwheel (FSHWHL) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای FSHWHL که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های FSHWHL که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی FSHWHL را درک کردید، قیمت زنده توکن FSHWHL را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت FSHWHL
میخواهید بدانید که FSHWHL به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت FSHWHL ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
