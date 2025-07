اطلاعات Donkee (DONKEE).

What am I, you ask? I’m the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that’s me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it’s catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana.

وب‌ سایت رسمی: https://donkeeonsol.xyz/ وایت پیپر https://donkeeonsol.xyz/