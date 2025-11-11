اقتصاد توکنی Brettwu (BRETTWU)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Brettwu (BRETTWU)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Brettwu (BRETTWU)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Brettwu (BRETTWU).
The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)
Brett Wu — The Carefree Coin Sage
In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.
He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.
Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.
When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.
Stay calm, spin the coin — let the world come to you.
توکنومیکس Brettwu (BRETTWU): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Brettwu (BRETTWU) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای BRETTWU که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های BRETTWU که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی BRETTWU را درک کردید، قیمت زنده توکن BRETTWU را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت BRETTWU
میخواهید بدانید که BRETTWU به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت BRETTWU ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
محبوب ترین ها
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
بیشترین حجم
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
به تازگی اضافه شده
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدها
برترین رشدهای 24 ساعته در بازار رمزارز؛ ارزهایی که هر معامله گر باید زیر نظر داشته باشد