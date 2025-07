اطلاعات ZKsync (ZK).

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

وب‌ سایت رسمی: https://zksync.io/ وایت پیپر https://docs.zksync.io/ کاوشگر بلوک: https://explorer.zksync.io/