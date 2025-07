اطلاعات ProximaX (XPX).

ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

وب‌ سایت رسمی: https://www.siriuschain.io/ وایت پیپر https://files.proximax.io/pub-research/ProximaX_Sirius_Whitepaper_v2.0.pdf کاوشگر بلوک: http://explorer.xpxsirius.io/#