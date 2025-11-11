شرکت XYO فعالیت خود را در ابتدا به‌عنوان یک شرکت داده‌محور با تمرکز بر Proof of Location آغاز کرد؛ رویکردی که هدف آن ایجاد اطمینان از موقعیت مکانی دستگاه‌های متصل بود. در ادامه مسیر، XYO به یک شرکت جامع داده تکامل یافت که علاوه بر جمع‌آوری، به تأیید و اعتبارسنجی داده‌های دنیای واقعی و مجازی می‌پردازد و آن‌ها را به‌ طور مستقیم به کاربردهای Web2 و Web3 متصل می‌سازد. برای پاسخ به نیازهای روزافزون صنایع داده‌محور، XYO اکوسیستم خود را با راه‌اندازی بلاکچین لایه‌یک (XYO Layer One) گسترش داد؛ بلاکچینی که به‌طور ویژه برای پشتیبانی از تقاضای بالای داده در حوزه‌هایی مانند DePIN، دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)، هوش مصنوعی (AI) و صنایع مشابه طراحی شده است. ویژگی متمایز این بلاکچین، معماری اختصاصی آن است که امکان عملیات هم‌زمان چندین بلاکچین با یک دفترکل یکپارچه و مشترک را فراهم می‌کند. این ساختار نوآورانه علاوه بر مدیریت روان و یکپارچه داده‌ها، دقت، مقیاس‌پذیری و قابلیت انطباق با کاربردهای متنوع را تضمین می‌کند و بدین ترتیب پاسخگوی نیازهای پیچیده و رو به رشد صنایع داده‌محور است.