اقتصاد توکنی XL1 (XL1)

اقتصاد توکنی XL1 (XL1)

با بینش‌ های کلیدی در مورد XL1 (XL1)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:36:04 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت XL1 (XL1)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت XL1 (XL1)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M
کل عرضه:
$ 38.00B
$ 38.00B$ 38.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 5.74B
$ 5.74B$ 5.74B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 28.39M
$ 28.39M$ 28.39M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0051751
$ 0.0051751$ 0.0051751
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.000726588488955299
$ 0.000726588488955299$ 0.000726588488955299
قیمت فعلی:
$ 0.0007471
$ 0.0007471$ 0.0007471

اطلاعات XL1 (XL1).

شرکت XYO فعالیت خود را در ابتدا به‌عنوان یک شرکت داده‌محور با تمرکز بر Proof of Location آغاز کرد؛ رویکردی که هدف آن ایجاد اطمینان از موقعیت مکانی دستگاه‌های متصل بود. در ادامه مسیر، XYO به یک شرکت جامع داده تکامل یافت که علاوه بر جمع‌آوری، به تأیید و اعتبارسنجی داده‌های دنیای واقعی و مجازی می‌پردازد و آن‌ها را به‌ طور مستقیم به کاربردهای Web2 و Web3 متصل می‌سازد. برای پاسخ به نیازهای روزافزون صنایع داده‌محور، XYO اکوسیستم خود را با راه‌اندازی بلاکچین لایه‌یک (XYO Layer One) گسترش داد؛ بلاکچینی که به‌طور ویژه برای پشتیبانی از تقاضای بالای داده در حوزه‌هایی مانند DePIN، دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)، هوش مصنوعی (AI) و صنایع مشابه طراحی شده است. ویژگی متمایز این بلاکچین، معماری اختصاصی آن است که امکان عملیات هم‌زمان چندین بلاکچین با یک دفترکل یکپارچه و مشترک را فراهم می‌کند. این ساختار نوآورانه علاوه بر مدیریت روان و یکپارچه داده‌ها، دقت، مقیاس‌پذیری و قابلیت انطباق با کاربردهای متنوع را تضمین می‌کند و بدین ترتیب پاسخگوی نیازهای پیچیده و رو به رشد صنایع داده‌محور است.

وب‌ سایت رسمی:
https://xyo.network
وایت پیپر
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
کاوشگر بلوک:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

توکنومیکس XL1 (XL1): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی XL1 (XL1) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های XL1 که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های XL1 که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی XL1 را درک کردید، قیمت زنده توکن XL1 را بررسی کنید!

نحوه خرید XL1

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن XL1 (XL1) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید XL1، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت XL1 (XL1)

تحلیل تاریخچه قیمت XL1 به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت XL1

می‌خواهید بدانید که XL1 به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت XL1 ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.