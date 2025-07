اطلاعات Wormhole (W).

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

وب‌ سایت رسمی: https://wormhole.com وایت پیپر https://docs.wormhole.com/wormhole کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/85VBFQZC9TZkfaptBWjvUw7YbZjy52A6mjtPGjstQAmQ