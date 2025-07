اطلاعات Vestate (VES).

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

وب‌ سایت رسمی: https://vestate.fund/ وایت پیپر https://docs.vestate.fund/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519