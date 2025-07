اطلاعات VinuChain (VC).

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

وب‌ سایت رسمی: https://vinuchain.org وایت پیپر https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751