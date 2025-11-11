اقتصاد توکنی Vameon (VAMEON)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Vameon (VAMEON)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:05:47 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Vameon (VAMEON)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Vameon (VAMEON)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 4.79M
$ 4.79M
کل عرضه:
$ 1.00T
$ 1.00T
منبع تغذیه در گردش:
$ 249.41B
$ 249.41B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 19.19M
$ 19.19M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.000953922
$ 0.000953922
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299
قیمت فعلی:
$ 0.00001919
$ 0.00001919

اطلاعات Vameon (VAMEON).

وامون، Vameon بازی اکشن-آر پی جی 3D پیشرفته "dEmpire of Vampire" را با پشتیبانی از BNB Chain به شما ارائه میدهد، که گیمپلی AAA را با ثبتنام فوری ترکیب کرده و همه اینها در یک متاورس غیرمتمرکز Play-to-Earn NFT قرار دارد. بازیکنان بهطور کامل در یک اکوسیستم غوطهور میشوند که در آن میتوانند شخصیتهای NFT رایگان ضرب کنند، ارزش خود را از طریق پیشرفت درون بازی بسازند، جوایز کریپتویی بهدست آورند و از گیمپلی جذاب لذت ببرند.

وب‌ سایت رسمی:
https://vameon.com/
وایت پیپر
https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

توکنومیکس Vameon (VAMEON): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Vameon (VAMEON) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های VAMEON که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های VAMEON که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی VAMEON را درک کردید، قیمت زنده توکن VAMEON را بررسی کنید!

