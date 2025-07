اطلاعات UPCX (UPC).

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

وب‌ سایت رسمی: https://upcx.io/ وایت پیپر https://upcx.io/whitepaper/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE