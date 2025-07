اطلاعات TROLL (TROLL).

$TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture.

وب‌ سایت رسمی: https://troll.run/ وایت پیپر https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a