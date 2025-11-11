پلتفرم TAIX یک پلتفرم هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی است که داده‌های احساسات و رفتار کاربران را به‌صورت بلادرنگ (Real-Time) از استریمرها و مخاطبان آن‌ها تحلیل و استخراج می‌کند. این پلتفرم به استودیوهای بازی، ناشران و تولیدکنندگان محتوا کمک می‌کند تا فوراً درک کنند محتوای آن‌ها چگونه دریافت می‌شود، کدام بخش‌ها مؤثر است، چه بخش‌هایی عملکرد ضعیف دارند، و چه مواردی ظرفیت گسترش دارند. فراتر از تحلیل داده، TAIX ابزارهای یکپارچه‌ای از جمله تفسیر زنده مبتنی بر هوش مصنوعی و ترجمه چندزبانه خودکار را نیز ارائه می‌دهد که به تولیدکنندگان محتوا اجازه می‌دهد محتوای خود را به‌صورت جهانی توزیع کنند — بدون نیاز به یادگیری حتی یک زبان جدید.