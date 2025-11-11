TAC نخستین بلاک‌ چین سازگار با EVM است که به‌ طور ویژه برای اکوسیستم TON و پیام‌ رسان تلگرام طراحی شده است. این شبکه از همان روز اول، تمامی قابلیت‌ های دیفای (DeFi) را ارائه می‌ دهد؛ از جمله اپلیکیشن‌ های از پیش راه‌ اندازی‌ شده، نقدینگی اتریوم و بیت‌ کوین، و دسترسی آسان از طریق کیف‌ پول‌ های TON. با داشتن بیش از 100 میلیون کیف‌ پول و ادغام مستقیم با تلگرام، TAC توزیع‌ پذیرترین زنجیره سازگار با EVM تا به امروز به‌شمار می‌ رود.