اطلاعات Swingby (SWINGBY).

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

وب‌ سایت رسمی: https://swingby.network وایت پیپر https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a