اطلاعات StarHeroes (STAR).

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

وب‌ سایت رسمی: https://starheroes.community/ وایت پیپر https://wiki.starheroes.community/ کاوشگر بلوک: https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6