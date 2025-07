اقتصاد توکنی SOON (SOON)

اطلاعات SOON (SOON).

پروژه SOON با هدف ارائه بهترین تجربه معاملاتی آن‌چینی طراحی شده است. علاوه بر شبکه اصلی SOON (SOON Mainnet)، زیرساخت SOON Stack و پروتکل InterSOON، ادغام با پلتفرم‌های LiveTrade و simpfor.fun نیز چشم‌انداز SOON را تقویت می‌کند و در نهایت، با بهره‌گیری از بسترهای پخش زنده، درگاهی قدرتمند برای کاربران Web2 به دنیای Web3 فراهم می‌سازد.

وب‌ سایت رسمی: https://soo.network/ وایت پیپر https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe