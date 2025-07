اطلاعات Secretum (SER).

Secretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp.

وب‌ سایت رسمی: https://secretum.io/ وایت پیپر https://secretum.io/files/Secretum-litepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/HNpdP2rL6FR6jM3bDxFX2Zo32D1YG2ZCztf9zzCrKMEX