پلتفرم Rhea Finance ستون فقرات Near DeFi و یک پلتفرم نقدینگی انتزاعی زنجیره‌ای برای بیت‌کوین، NEAR و سایر دارایی‌های برتر است. Rhea که از ادغام Ref Finance (بزرگترین DEX NEAR) و Burrow Finance (بازار پول پیشرو NEAR) تشکیل شده است، یک پروتکل DeFi یکپارچه است که بیش از 250 میلیون دلار TVL را تضمین می‌کند، جایی که کاربران می‌توانند مبادله، وام دادن، قرض گرفتن و کسب درآمد کنند - همه در یک مکان. Rhea به عنوان ستون فقرات NEAR DeFi، نقش کلیدی در استراتژی انتزاعی زنجیره‌ای NEAR نیز ایفا می‌کند.