شبکه RCADE یک بلاکچین غیرمتمرکز است که رسانه، سرگرمی و بازی را از نو تعریف می‌کند. زیرساخت غیرمتمرکز، ستون فقرات اکوسیستم ما را تشکیل می‌دهد و گره‌های RCADE که توسط بازیکن اداره می‌شوند، در قلب آن قرار دارند. مراحل اولیه استقرار گره، قابلیت‌های ذخیره‌سازی غیرمتمرکز را فراهم می‌کند و قابلیت اطمینان، یکپارچگی داده‌ها و مقاومت در برابر سانسور را در بازی‌ها تضمین می‌کند. به پاس قدردانی از نقش حیاتی اپراتورهای گره، آنها با مشوق‌های قابل توجه $RCADE پاداش داده می‌شوند که تعامل پایدار، طول عمر عملیاتی و همسویی منافع در اکوسیستم را تضمین می‌کند. برای تقویت شبکه آماده شوید.