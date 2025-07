اطلاعات pumpBTC (PUMPBTC).

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

وب‌ سایت رسمی: https://pumpbtc.xyz/ وایت پیپر https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C