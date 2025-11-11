با بینش‌ های کلیدی در مورد Zypher Network (POP)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Zypher Network (POP)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

شبکه Zypher یک لایه محاسباتی ZK برای عامل‌های هوش مصنوعی بدون نیاز به اعتماد است. راهکارهای میان‌افزار آن (اثبات سرعت، اثبات استنتاج) ثبات و یکپارچگی داده‌ های عامل هوش مصنوعی را بدون اطلاع عمومی تضمین می‌کند. Zypher با یک زیرساخت برنامه مبتنی بر ZK، عملیات درون زنجیره‌ای امن، مستقل، حیاتی و از نظر مالی حساس را برای عامل‌های انسانی و هوش مصنوعی ارائه می‌دهد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Zypher Network (POP) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

