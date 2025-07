اطلاعات PepeCoin (PEPECOIN).

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

وب‌ سایت رسمی: https://pepecoin.io وایت پیپر https://linktr.ee/pepecoins کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a