اطلاعات Pendle (PENDLE).

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

وب‌ سایت رسمی: https://pendle.finance/ وایت پیپر https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827