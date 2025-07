اطلاعات OORT (OORT).

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

وب‌ سایت رسمی: https://oortech.com وایت پیپر https://docs.oortech.com/oort/ کاوشگر بلوک: https://mainnet-scan.oortech.com