اطلاعات Neutron (NTRN).

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

وب‌ سایت رسمی: https://neutron.org/ وایت پیپر https://docs.neutron.org/ کاوشگر بلوک: https://mintscan.io/neutron