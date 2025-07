اطلاعات Energi (NRG).

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

وب‌ سایت رسمی: https://energi.world/ وایت پیپر https://www.energi.world/whitepaper/ کاوشگر بلوک: https://explorer.energi.network/