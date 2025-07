اطلاعات Nuklai (NAI).

Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.

وب‌ سایت رسمی: https://www.nukl.ai/ وایت پیپر https://docs.nukl.ai/ کاوشگر بلوک: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18