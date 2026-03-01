ترمینال هوش مصنوعی کریپ‌استاکس (Crypstocks AI Terminal) یک پلتفرم تحلیلی است که با هدف ارائه تصویری شفاف، قابل‌راستی‌آزمایی و دقیق از چشم‌انداز دارایی‌های دیجیتال برای دارندگان رمزارز طراحی شده است. این ترمینال، فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای را به‌صورت لحظه‌ای در کنار داده‌های بازار نمایش می‌دهد و به کاربران امکان می‌دهد این اطلاعات را به‌طور مستقل بررسی و اعتبارسنجی کنند تا پیش از هر اقدام معاملاتی، دیدگاهی آگاهانه و مبتنی بر داده داشته باشند. تمامی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این ترمینال اتخاذ می‌شود، صرفاً بر عهده خود کاربر است و کریپ‌استاکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان‌های احتمالی ناشی از این تصمیم‌ها نمی‌پذیرد. از داده‌ها استفاده کنید، خودتان آن‌ها را راستی‌آزمایی نمایید و با پذیرش ریسک شخصی معامله کنید.