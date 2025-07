اطلاعات Mode Network (MODE).

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

وب‌ سایت رسمی: https://www.mode.network/ وایت پیپر https://docs.mode.network/ کاوشگر بلوک: https://explorer.mode.network/