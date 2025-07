اطلاعات Mintlayer (ML).

Mintlayer is a protocol focused on developing a decentralized finance (DeFi) ecosystem that leverages the Bitcoin and Lightning Network.

وب‌ سایت رسمی: https://www.mintlayer.org/ وایت پیپر https://docs.mintlayer.org/ کاوشگر بلوک: https://explorer.mintlayer.org