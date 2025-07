اطلاعات xExchange (MEX).

xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy.

وب‌ سایت رسمی: https://xexchange.com/ وایت پیپر https://xexchange.com/x-exchange-economics.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.multiversx.com/tokens/MEX-455c57