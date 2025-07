اطلاعات Laika AI (LKI).

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

وب‌ سایت رسمی: https://app.laikalabs.ai/ وایت پیپر https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268